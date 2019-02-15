Спортивно-патриотический центр «Первый» открылся в школе №80 Нижнего Тагила

За полгода пристрой к образовательному учреждению стал спортивно-патриотическим центром. В здании установили оборудование для занятий боксом, армейским рукопашным боем, тайским боксом, кикбоксингом и другими единоборствами. Главным спонсором был благотворительный фонд «Первый», который профинансировал проведение системы отопления, ремонт крыши, приведение в порядок спортклуба.

В спортивно-патриотическом центре будут заниматься дети из малообеспеченных семей, а также ребята, у которых есть желание заниматься спортом. Об этом сказал руководитель благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников.

С начала работы учреждения 300 ребят прошли уроки мужества, также были организованы встречи с ветеранами локальных войн. В настоящее время готовятся военно-патриотические игры.

В торжестве по случаю открытия приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров, председатель Нижнетагильского горотделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Андрей Банников и руководитель благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников, сообщает пресс-служба администрации города.