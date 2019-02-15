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Спортивно-патриотический центр «Первый» открылся в школе №80 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортивно-патриотический центр «Первый» открылся в школе №80 Нижнего Тагила

Сегодня, 18:11ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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