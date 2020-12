Начало вакцинации от коронавируса и пикет «скорой». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 15 декабря в Свердловской области.

Сегодня Александ Борисов, которого обвиняют в убийстве 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, выступил в суде. Он рассказал свою версию о том, что произошло в день трагедии. По словам мужчины, компания направлялась за шишками и остановилась, чтобы выпустить собаку из багажника. К ним подошли дети. Увидев оружие, они попросили пострелять. Борисов рассказал, что стреляли по банкам втроем, при этом он сам заряжал ружье для парня. Затем подсудимый извинился и пояснил, что не разбирается в технических характеристиках ружья, поэтому не мог представить, что «оно может убить кого-то». Борисов отметил, что в день происшествия был трезвым и оставался с раненым ребенком до приезда скорой помощи. Трагедия произошла 4 августа 2019 года. Борисов устроил стрельбу из пневматического ружья рядом с местом игры детей. Одна из пуль попала в голову мальчика, он скончался в больнице через полгода. Обвиняемый в убийстве 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле выступил в суде В Нижнем Тагиле поликлиника № 1 начинает вакцинацию от коронавируса, сейчас проводят запись для добровольцев. Изначально будут прививать работников медицинских и образовательных учреждений, соцслужб и других организаций, работа которых связана с большим количеством людей. Вакцину поставят лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Люди, относящиеся к этим категориям, могут обратиться в call-центр поликлиники. Оператору нужно будет назвать свои данные и указать место работы. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис и справку с работы. Прививка является двухфазной, вторая вакцина вводится через 21 день после первой. Перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр. Подготовка препарата занимает примерно 15 минут, после процедуры пациенту необходимо находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В Нижнем Тагиле поликлиника № 1 открывает запись на вакцинацию от COVID-19 В Нижнем Тагиле медики скорой помощи планируют провести пикет против передачи автопарка на аутсорсинг. Организаторы рассказали о своем намерении за пять дней до мероприятия, они записали видеообращение. Один из водителей скорой помощи рассказал, что активисты отнесли уведомление о проведении пикета в администрацию Нижнего Тагила. Он пройдет 19 декабря, участвовать планируют 10 человек. Теперь активисты ждут ответа от мэрии города. В Нижнем Тагиле планируется пикет против передачи скорой помощи на аутсорсинг Власти Свердловской области объявили открытый конкурс на строительство мусоросортировочного завода. Объект будет построен для столицы Урала и екатеринбургской агломерации. Комплекс будет включать в себя завод по сортировке ТКО мощностью не менее 700 тысяч тонн в год, а также полигон мощностью 660 тысяч тонн. Его вместимость составит не менее 16,5 миллиона тонн. Предположительно, максимальная сумма расходов составит 19,2 миллиарда рублей, соглашение будет действовать в течение 30 лет. Свердловские власти объявили конкурс на строительство мусоросортировочного завода

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter