Начало вакцинации от коронавируса и пикет «скорой». Итоги дня в Свердловской области

Сегодня Александ Борисов, которого обвиняют в убийстве 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, выступил в суде. Он рассказал свою версию о том, что произошло в день трагедии. По словам мужчины, компания направлялась за шишками и остановилась, чтобы выпустить собаку из багажника. К ним подошли дети. Увидев оружие, они попросили пострелять. Борисов рассказал, что стреляли по банкам втроем, при этом он сам заряжал ружье для парня. Затем подсудимый извинился и пояснил, что не разбирается в технических характеристиках ружья, поэтому не мог представить, что «оно может убить кого-то». Борисов отметил, что в день происшествия был трезвым и оставался с раненым ребенком до приезда скорой помощи. Трагедия произошла 4 августа 2019 года. Борисов устроил стрельбу из пневматического ружья рядом с местом игры детей. Одна из пуль попала в голову мальчика, он скончался в больнице через полгода.