Детские сады МАДОУ «Маячок» присоединяются к МАДОУ «Жемчужинка» в Нижнем Тагиле

Детские сады МАДОУ «Маячок» присоединяются к МАДОУ «Жемчужинка» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Два дошкольных объединения реорганизовываются в одно в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города 16 марта.

Реорганизация проводится в целях повышения эффективности использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов при оказании услуг дошкольного образования. При этом сохранятся основные цели деятельности учреждения.

Имущество, которое находится в оперативном управлении МАДОУ «Маячок», закрепляется за МАДОУ «Жемчужинка». В связи с этим директору МАДОУ «Маячок» Надежде Давыдовой необходимо произвести все необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией, и обеспечить государственную регистрацию изменений. При этом должны быть соблюдены права воспитанников и работников.

Напомним, в Нижнем Тагиле для детей работников НТМК с 1 апреля детские сады будут начинать работу с 6 утра. Это связано изменением графика работы предприятия из-за закрытия на ремонт моста на улице Циолковского.

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