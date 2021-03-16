Детские сады МАДОУ «Маячок» присоединяются к МАДОУ «Жемчужинка» в Нижнем Тагиле

Реорганизация проводится в целях повышения эффективности использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов при оказании услуг дошкольного образования. При этом сохранятся основные цели деятельности учреждения.
Имущество, которое находится в оперативном управлении МАДОУ «Маячок», закрепляется за МАДОУ «Жемчужинка». В связи с этим директору МАДОУ «Маячок» Надежде Давыдовой необходимо произвести все необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией, и обеспечить государственную регистрацию изменений. При этом должны быть соблюдены права воспитанников и работников.
Напомним, в Нижнем Тагиле для детей работников НТМК с 1 апреля детские сады будут начинать работу с 6 утра. Это связано изменением графика работы предприятия из-за закрытия на ремонт моста на улице Циолковского.