Лестницы в Комсомольском сквере и у Театра кукол восстановят в Нижнем Тагиле

На восстановление лестничных маршей у Театра кукол и в сквере «Комсомольский» в Нижнем Тагиле из местного бюджета потратят более 270 тысяч рублей. Подрядчик определен путем проведения электронного аукциона.

Заказчиком выполнения работ по восстановлению лестничных маршей на территориях общего пользования выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Согласно контракту подрядчик должен будет отремонтировать лестничный марш № 2 напротив Театра кукол, а также лестницы в сквере «Комсомольский» в центре Нижнего Тагила. По итогам электронного аукциона ремонтными работами займется единственная компания, подавшая заявку, — ООО «Строительная компания «Винсара» из Нижнего Тагила. Директором компании, основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий, является Алексей Геннадьевич Жиганов. Напомним, конкурс по определению подрядчика, который за 10,5 миллионов рублей займется возведением стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле, не состоялся. Аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» не состоялся в Тагиле

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