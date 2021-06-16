Переспала с гастарбайтером: пропавшие школьницы из Алапаевска найдены в Екатеринбурге

Переспала с гастарбайтером: пропавшие школьницы из Алапаевска найдены в Екатеринбурге
Переспала с гастарбайтером: пропавшие школьницы из Алапаевска найдены в Екатеринбурге
Сегодня, 09:30ОбществоФото: Яндекс.Карты
Пропавших школьниц 12 и 14 лет нашли полицейские в одном из торговых центров Екатеринбурга. Выяснилось, что одна из девочек переспала с гастарбайтером, который живет недалеко от ТЦ.

Несовершеннолетних из Алапаевска, которые убежали из дома, обнаружил наряд полиции у «Гринвича» в Екатеринбурге. Два дня девочки гостили у гражданина Таджикистана, который живет неподалеку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, старшая из девочек вступила в половую связь с 30-летним мужчиной. Его задержали в квартире на улице Хохрякова.

Мужчина признался в содеянном. В данный момент проверку проводят следователи СКР, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним,в начале июня 56-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в педофилии. По предварительным данным, обвиняемый надругался над 6-летней девочкой в гаражном массиве.

Сюжеты:
Екатеринбург
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