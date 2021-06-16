Переспала с гастарбайтером: пропавшие школьницы из Алапаевска найдены в Екатеринбурге

Несовершеннолетних из Алапаевска, которые убежали из дома, обнаружил наряд полиции у «Гринвича» в Екатеринбурге. Два дня девочки гостили у гражданина Таджикистана, который живет неподалеку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
По данным издания, старшая из девочек вступила в половую связь с 30-летним мужчиной. Его задержали в квартире на улице Хохрякова.
Мужчина признался в содеянном. В данный момент проверку проводят следователи СКР, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним,в начале июня 56-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в педофилии. По предварительным данным, обвиняемый надругался над 6-летней девочкой в гаражном массиве.