Тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК

От отвалов сталеплавительных и доменных шлаков исходит неприятный запах, жалуются собственники домов. А летом ветер несет всю грязь и пыль на территорию садов, где тагильчане выращивают овощи.
У меня свой огород, экология ужасная, как я могу быть уверена в своей растительности, когда у нас под боком лежат тонны отходов с предприятия?заявила Галина.
Сейчас в этих двух садах на Северном поселке порядка нескольких сотен домов, но жители вынуждены их покидать из-за неприятного соседства. Одна из дачниц рассказала TagilCity.ru, что многие собственники продают свои участки, чтобы купить дом в более экологически чистом месте.
Территория Северного-1 и Мокрой Ольховки ранее уже привлекала внимание экологов и общественников Нижнего Тагила. Эко-активист Андрей Волегов год назад совместно с группой экспертов совершал выезд на место размещения шлаковых отходов.
Отвалы от добычи складировались в виде насыпей, под воздействием атмосферных остатков данные вещества растворяются и под действием силы тяжести они стекают вниз. Что происходит со стоками, которые растворяют вещества? Они скапливаются в прудоотстойнике, как-то потом вода очищаются? Вода поступает на рельеф местности или ближайшую водную артерию,сообщил TagilCity.ru Андрей Волегов.
Для устранения данной проблемы общественник предлагает возвести очистные сооружения, колодец или хотя бы ввести минимальную фильтрацию.
Собственник одного из самых близлежащих домов к складированию шлака также не остался в стороне, мужчина жалуется на загрязнение воздуха и пыль. По словам дачника, в летний период количество пыли увеличивается в несколько раз.
Все виды загораживают нам эти горы отходов, дышать постоянно нечем, я сюда внуков отдыхать вожу, уже страшно за их здоровье, не могли найти другое место? Подальше от садов?жалуется Евгений.
С жалобами на размещение сталеплавильных и доменных шлаков в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру местные жители не обращаются, сообщил TagilCity.ru помощник прокурора Сергей Тюрин.
При складировании отходов необходимо установить класс опасности отходов, для каждого из них рассчитывается свой ущерб и определенные правила хранения. Если это 4 класс опасности, то их размещение на данном участке должно быть санкционированным, иначе это нарушение закона со стороны экологии и землепользования. сообщил помощник прокурора Тюрин.
Согласно единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров, вместимость площадки производственных мусоров на шлаковом отвале составляет 3,5 миллиона тон. А отвалов сталеплавительных и доменных шлаков на реке Сухая Ольховка - 80 миллионов тонн. Отвалы длиной 1200 метров, а шириной порядка 1000 метров.
Вещество относится к малоопасным отходам и принадлежит к 4 классу опасности согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. Опасные свойства золошлака для окружающей среды заключается в пылении при хранении открытым способом. Высокодисперсные грунты наряду с низкой фильтрацией обладают способностью поглощать токсичные элементы, а в некоторых случаях способствуют впитыванию вредных веществ.
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, санитарно-защитная норма размещения шлакового щебня составляет 500 метров. В данном случае отходы находятся на расстоянии одного километра от дачных участков, на территории предприятия НТМК. А организация состоит в государственном реестре объектов размещения отходов с 25 сентября 2014 года.
Напомним, арбитражный суд Свердловской области отменил предписание Роспотребнадзора устранить жилые застройки и садово-огородные участки в радиусе одного километра от ЕВРАЗ НТМК. Также предприятие должно было убрать из санитарно-защитной зоны все соцобъекты.