Из-за плохих результатов ЕГЭ закрыли класс в одной из школ Свердловской области

Выпускникам девятых классов придется учиться в другой школе на окраине Нижней Салды. В школе, где они учились, издан приказ о том, что десятый класс по учебному плану не предусмотрен. Решение было озвучено на выпускном вечере, директор объяснила, что причина — плохие результаты ЕГЭ, сообщает РЕН ТВ.