Из-за плохих результатов ЕГЭ закрыли класс в одной из школ Свердловской области

Из-за плохих результатов ЕГЭ закрыли класс в одной из школ Свердловской области
Из-за плохих результатов ЕГЭ закрыли класс в одной из школ Свердловской области
Сегодня, 08:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Десятый класс закрыли в школе Нижней Салды из-за плохих результатов ЕГЭ. Выпускников девятых классов по этой причине перевели в другую школу.

Выпускникам девятых классов придется учиться в другой школе на окраине Нижней Салды. В школе, где они учились, издан приказ о том, что десятый класс по учебному плану не предусмотрен. Решение было озвучено на выпускном вечере, директор объяснила, что причина — плохие результаты ЕГЭ, сообщает РЕН ТВ.

Несогласные с таким решением родители обратились в прокуратуру, ведь дорога до другой школы занимает порядка 40 минут, а школьного автобуса в городе нет.

В управлении образования Нижней Салды пояснили, что низкие баллы по результатам прошлогодних экзаменов ни при чем, а в каждой школе созданы разные условия. Решение о закрытии десятого класса было принято после совещаний с директорами образовательных учреждений.

Напомним, школьники из Екатеринбурга, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку, обнаружили, что в общей базе занесены неверные результаты. У некоторых выпускников первый результат оказался на балл выше, чем итоговый.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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