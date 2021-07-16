Из-за плохих результатов ЕГЭ закрыли класс в одной из школ Свердловской области

Выпускникам девятых классов придется учиться в другой школе на окраине Нижней Салды. В школе, где они учились, издан приказ о том, что десятый класс по учебному плану не предусмотрен. Решение было озвучено на выпускном вечере, директор объяснила, что причина — плохие результаты ЕГЭ, сообщает РЕН ТВ.
Несогласные с таким решением родители обратились в прокуратуру, ведь дорога до другой школы занимает порядка 40 минут, а школьного автобуса в городе нет.
В управлении образования Нижней Салды пояснили, что низкие баллы по результатам прошлогодних экзаменов ни при чем, а в каждой школе созданы разные условия. Решение о закрытии десятого класса было принято после совещаний с директорами образовательных учреждений.
Напомним, школьники из Екатеринбурга, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку, обнаружили, что в общей базе занесены неверные результаты. У некоторых выпускников первый результат оказался на балл выше, чем итоговый.