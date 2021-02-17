Пустые посылки и перенос блошиного рынка. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле полиция вычислила подозреваемого в громком убийстве 36-летней женщины и ее 12-летней дочери на Вагонке в 2018 году. В ходе расследования отрабатывались граждане, которые ранее были судимы за подобные преступления, даже если они находились в тюрьме, а на момент происшествия были на свободе. В январе 2021 года полиция проводила сбор образцов ДНК у жителей Нижнего Тагила: было собрано около 14 тысяч образцов. Несколько дней назад из лаборатории пришел ответ, что один из тестов совпал с одним из образцов, найденных на телах потерпевших, на 90%. По словам источника, 40-летний мужчина состоял в любовных отношениях с убитой женщиной, в тот день он пришел в гости и они выпили алкоголь. Далее завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый изнасиловал ее, а затем убил. То же самое он проделал и с дочерью. Подозреваемый ранее был судим за изнасилование и кражи. Сейчас он отбывает срок в ИК-12 Нижнего Тагила. Мужчина признался в содеянном преступлении.
17 февраля в Екатеринбурге на месте пожара в частном доме на улице Красноуфимская были обнаружены тела двоих погибших. Одно из них принадлежало хозяину дома, а личность женщины пока не установлена. Очевидцы утверждают, что пожарные не пытались спасти людей из горящего дома, потому что сначала появилась информация, что в здании никого нет. Сотрудники МЧС вошли в дом, когда огонь уже был почти полностью потушен. Следственный комитет проводит проверку по данному происшествию.
Мошенники придумали новый способ обмана тагильчан. Они отправляют наложенным платежом пустые посылки, которые можно открыть только после оплаты. Чаще всего на такой обман попадаются пожилые люди. При звонке аферисты говорят, что им пришла посылка, которую обязательно надо забрать с почты, иначе они останутся должны деньги. Такие ситуации довольно часто происходят не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах. Чаще всего пенсионеры заказывают товары в телемагазинах или на сайтах продаж. Как правило, эти посылки высылают наложенным платежом без описи вложения, то есть клиент не может не может проверить содержимое до момента оплаты. В пресс-службе «Почты России» отметили, что у клиента всегда есть право отказаться от получения любого почтового отправления, в таком случае посылка будет отправлена обратно. Обманутым гражданам посоветовали писать заявление в правоохранительные органы. В полиции редакции рассказали, что по всем таким заявлениям возбуждаются уголовные дела и ведется розыск преступников.
Скандальный блошиный рынок в Екатеринбурге на Уралмаше планируется перенести на новое место в этом же районе. Он появился в столице Урала в 40-х годах 20 века. На рынок поступает большое количество жалоб. Администрация хочет найти руководителя или организацию, которая возьмет контроль и наведет порядок. Также планируется организовать безопасность и уборку мусора, установить туалеты.