Поиски насильника и штукатурка на «Мерседесе». Итоги дня в Свердловской области

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, который надругался над 12-летней девочкой из Лесного. 15 апреля школьница приняла решение покончить с собой. Ее тело было обнаружено в заброшенном карьере в двух километрах от населенного пункта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Как показал осмотр тела, девочка незадолго до смерти была изнасилована.
В период с 16 по 17 апреля в Свердловской области зарегистрировано 119 случаев COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 84 707 случаев инфицирования. 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число вылечившихся — 78 243 человек. За минувшие сутки — 131 пациент. Также число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 2 921 человек, из них 12 пациентов умерло за прошедшие сутки.
С января по март 2021 года в Свердловской области зафиксировано 1 644 случая обращения в полицию по поводу обмана мошенниками. Одним из пострадавших оказался 38-летний житель Екатеринбурга, который взял кредит в сумме шесть миллионов рублей и перевел деньги злоумышленникам. Отмечается, что многие их жертв ранее знали о мошеннических схемах, но все равно попадаются на уловки.
В Нижнем Тагиле на улице Дзержинского, 30 на припаркованный «Мерседес» с балкона отпали куски штукатурки. Дом капитально ремонтировался пять лет назад. В результате инцидента штукатурка повредила бампер и номерной знак. Теперь, по словам владелица автомобиля Юлии, жильцы опасаются, что подобное может повториться.