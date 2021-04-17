Поиски насильника и штукатурка на «Мерседесе». Итоги дня в Свердловской области

В период с 16 по 17 апреля в Свердловской области зарегистрировано 119 случаев COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 84 707 случаев инфицирования. 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число вылечившихся — 78 243 человек. За минувшие сутки — 131 пациент. Также число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 2 921 человек, из них 12 пациентов умерло за прошедшие сутки.