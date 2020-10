Разгруженные очереди и «лечение побоями». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 17 октября.

Минздрав Свердловской области изменил поток распределения пациентов в Нижнем Тагиле, нуждающихся в КТ. В результате должны быть разгружены многочасовые очереди в ЦГБ № 1. Пациентов начнут направлять в городскую инфекционную больницу, Демидовскую больницу и ЦГБ № 4. Для перевозки будут выделены специальные автобусы. По результатам будет приниматься решение о направлении к терапевту или госпитализации. Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 227 случаев коронавируса, из них 11 в Нижнем Тагиле. Общий показатель по региону составляет 32 420 случаев заражения, а среди тагильчан выявлено в общей сложности 2088 заразившихся коронавирусной инфекцией. За время пандемии умерли 685 свердловчан, из них семь за период с 16 по 17 октября. В Нижнем Тагиле за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19 В Нижнем Тагиле родственники женщины 1935 года рождения пожаловались, что пенсионерку избивали в инфекционной больнице. Она была госпитализирована 2 октября с коронавирусной инфекцией, а после позвонила и рассказала, что ее привязывают и бьют. После выписки, 14 октября, её привезли домой с множественными гематомами и переломом плеча. Лечащий врач из инфекционной больницы говорит, что женщина нападала на персонал сама, а перелом получила в результате падения. Внучкой написано обращение в Минздрав. Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице В Нижнем Тагиле ночью выпал снег. Местами покров достигал трех-четырех сантиметров. Информация поступала от жителей всех районов города. Отдел пропаганды ГИБДД посоветовал водителям соблюдать осторожность и сменить шины на зимние. «Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

