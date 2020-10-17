Разгруженные очереди и «лечение побоями». Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле родственники женщины 1935 года рождения пожаловались, что пенсионерку избивали в инфекционной больнице. Она была госпитализирована 2 октября с коронавирусной инфекцией, а после позвонила и рассказала, что ее привязывают и бьют. После выписки, 14 октября, её привезли домой с множественными гематомами и переломом плеча. Лечащий врач из инфекционной больницы говорит, что женщина нападала на персонал сама, а перелом получила в результате падения. Внучкой написано обращение в Минздрав.