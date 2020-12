Один из трех новых низкопольных трамваев, которые получил Нижний Тагил, начал перевозку первых пассажиров.

Один из трех новых вагонов уже прошел обкатку и начал работу на маршруте № 15 (депо на Новой Кушве — Гальяно-Горбуновский массив). Также для выхода на маршруты подготавливаются еще два трамвая, пишет «Тагильский рабочий». Данные вагоны имеют по 34 места для сидения, а максимальная вместимость составляет 172 человека. Напомним, вчера стало известно о том, что после Нового года в Нижнем Тагиле будет увеличено количество рейсов трамваев. В Нижнем Тагиле после Нового года изменится график движения трамваев

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter