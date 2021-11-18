Холод и ужасные условия в детской больнице в Реже объяснили в Минздраве

Так, для начала работ в больнице уже имеется проектно-сметная документация, а также направлена заявка в Минздрав, рассказал главный врач больницы Александр Язвенко. Он отметил, что как только появится возможность для освобождения отделения для ремонта и начнется финансирование, он сразу же будет проведен.