Уснул за рулем: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП

В Невьянске перед судом предстанет водитель, уснувший за рулем. Из-за аварии погибла его теща, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) По версии следствия, 4 ноября 2020 года обвиняемый находился в утомленном состоянии за рулем «Хёнде Крета». Мужчина ехал по Серовской трассе из Екатеринбурга в Красноуральск. На заднем сиденье он вез свою тещу. В районе 59 километра автодороги обвиняемый уснул за рулем и опрокинул машину в кювет. В результате ДТП теща скончалась из-за травм на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд, водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, в сентябре 2020 года под Екатеринбургом водитель МАЗа уснул за рулем, выехал на встечную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Оба водителя были госпитализированы. Под Екатеринбургом водитель грузовика уснул за рулем и устроил ДТП с микроавтобусом

