Уснул за рулем: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)
По версии следствия, 4 ноября 2020 года обвиняемый находился в утомленном состоянии за рулем «Хёнде Крета». Мужчина ехал по Серовской трассе из Екатеринбурга в Красноуральск. На заднем сиденье он вез свою тещу.
В районе 59 километра автодороги обвиняемый уснул за рулем и опрокинул машину в кювет. В результате ДТП теща скончалась из-за травм на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в сентябре 2020 года под Екатеринбургом водитель МАЗа уснул за рулем, выехал на встечную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Оба водителя были госпитализированы.