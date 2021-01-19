Уснул за рулем: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП

Уснул за рулем: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП

Сегодня, 12:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Невьянске перед судом предстанет водитель, уснувший за рулем. Из-за аварии погибла его теща, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)

По версии следствия, 4 ноября 2020 года обвиняемый находился в утомленном состоянии за рулем «Хёнде Крета». Мужчина ехал по Серовской трассе из Екатеринбурга в Красноуральск. На заднем сиденье он вез свою тещу.

В районе 59 километра автодороги обвиняемый уснул за рулем и опрокинул машину в кювет. В результате ДТП теща скончалась из-за травм на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2020 года под Екатеринбургом водитель МАЗа уснул за рулем, выехал на встечную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Оба водителя были госпитализированы.

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