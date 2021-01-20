В Екатеринбурге пройдет повторная экспертиза по делу об избиении журналиста Румянцева

Напомним, 7 апреля 2019 года во время одного из митингов в сквере у Театра драмы журналист Румянцев поссорился с Максимом Шибановым. Как можно увидеть на видеозаписях, Шибанов толкнул Румянцева после того, как услышал оскорбления в свой адрес. Таким образом, суд квалифицировал деяние Максима Шибанова по статье 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил его к выплате штрафа в 35 тысяч рублей и компенсации потерпевшему в 87 тысяч рублей.