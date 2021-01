В Екатеринбурге пройдет повторная экспертиза по делу об избиении журналиста Румянцева

В Екатеринбурге суд рассмотрел апелляционную жалобу Максима Шибанова на принятое ранее решение о нанесении легкого вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

В результате суд, по словам адвоката подсудимого, назначил дополнительную медицинскую экспертизу. Ее целью стоит выявление связи между травмами Румянцева и действиями Шибанова, сообщает Е1. Были просмотрены видеозаписи, заслушаны показания свидетелей, изучена экспертиза,отметила адвокат. Отмечается, что по мнению суда, ранее медицинская экспертиза не ответила на вопрос, мог ли удар Шибанова повлечь за собой травмы, полученные Румянцевым. Планируется, что следующее заседание пройдет 15 февраля. Напомним, 7 апреля 2019 года во время одного из митингов в сквере у Театра драмы журналист Румянцев поссорился с Максимом Шибановым. Как можно увидеть на видеозаписях, Шибанов толкнул Румянцева после того, как услышал оскорбления в свой адрес. Таким образом, суд квалифицировал деяние Максима Шибанова по статье 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил его к выплате штрафа в 35 тысяч рублей и компенсации потерпевшему в 87 тысяч рублей. Мастер рукопашного боя не увидел удара в конфликте между Шибановым и Румянцевым

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter