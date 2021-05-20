200 тысяч цветов украсят Нижний Тагил

200 тысяч цветов украсят Нижний Тагил
200 тысяч цветов украсят Нижний Тагил
Сегодня, 10:01ОбществоФото: пресс-служба нижнетагильского городской Думы
Этим летом порядка 200 тысяч цветов украсят Нижний Тагил. Цветы и декоративные кустарники для города выращивает питомник Горзеленхоза.

Выездное заседание в питомнике Горзеленхоза провели депутаты думы Нижнего Тагила в минувшую среду, 18 мая.

Представители депутатского корпуса осмотрели теплицы питомника, где прямо сейчас для города выращиваются тысячи цветов и кустарников, которые в ближайшем будущем будут высажены в клумбы и цветники.

В 2020 году по инициативе городской думы была создана рабочая группа по разработке долгосрочной программы озеленения Нижнего Тагила, а в местном бюджете были предусмотрены средства на восстановление теплиц.

На сегодняшний день первая теплица уже действует, проведена ревизия системы отопления, приобретены тепловые пушки для обогрева помещений, закуплен семенной материал, подготовлена рассада, рассказали в пресс-службе думы Нижнего Тагила.

Кроме 200 тысяч бархатцев и петуний, георгинов и бальзаминов, на улицах Тагила будет высажено более 3000 декоративных деревьев и кустарников.

Напомним, озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле. Там будет высажено свыше 200 деревьев и около 3000 кустарников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
цветыдумаобществоозеленениеклумбыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы