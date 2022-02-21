Спецбольница в Реже освобождена от пациентов для размещения беженцев из Донбасса

Из реабилитационного центра «Липовка» в Режевском районе были выписаны пациенты, чтобы освободить палаты для эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР.

107 пациентов из спецбольниницы были вывезены за минувшие выходные. Первыми выписали пациентов с COVID-19 из «красной» зоны, затем тех, кто проходил реабилитацию после инсульта и коронавируса, сообщает Е1. Забирали их родственники на своих автомобилях. «Красная» зона была обработана сотрудниками Роспотребнадзора. В данный момент работники больницы готовят палаты к прибытию беженцев. Точная дата их прибытия неизвестна, но, по словам сотрудников, жители ДНР прибудут 23 ил 25 февраля. Напомним, что ранее о готовности Свердловской области принять эвакуированных жителей ДНР, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков. Кроме «Липовки» беженцы будут размещены в санатории в Нижних Сергах. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами.

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