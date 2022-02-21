Спецбольница в Реже освобождена от пациентов для размещения беженцев из Донбасса

Спецбольница в Реже освобождена от пациентов для размещения беженцев из Донбасса
Спецбольница в Реже освобождена от пациентов для размещения беженцев из Донбасса
Сегодня, 20:24ОбществоФото: 1MI
Из реабилитационного центра «Липовка» в Режевском районе были выписаны пациенты, чтобы освободить палаты для эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР.

107 пациентов из спецбольниницы были вывезены за минувшие выходные. Первыми выписали пациентов с COVID-19 из «красной» зоны, затем тех, кто проходил реабилитацию после инсульта и коронавируса, сообщает Е1. Забирали их родственники на своих автомобилях.

«Красная» зона была обработана сотрудниками Роспотребнадзора. В данный момент работники больницы готовят палаты к прибытию беженцев. Точная дата их прибытия неизвестна, но, по словам сотрудников, жители ДНР прибудут 23 ил 25 февраля.

Напомним, что ранее о готовности Свердловской области принять эвакуированных жителей ДНР, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков. Кроме «Липовки» беженцы будут размещены в санатории в Нижних Сергах. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами.

Материалы по теме:
Свердловская областьукраинские беженцыДНРЛНР
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы