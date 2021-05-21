Задержанный бейсджампер и аномальная жара. Итоги дня в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили в «Титановой долине» под Нижним Тагилом, после того, как основатель Tesla анонсировал появление завода на территории России. По словам Куйвашева, именно там создана подходящая экономическая зона, в которой есть вся инфраструктура и льготы для инвесторов. Также глава региона пояснил, что преференции позволят снизить расходы на возведение нового завода на 30%. Он пригласил Илона Маска поучаствовать в промышленной выставке ИННОПРОМ, которая будет проходить в июле в Екатеринбурге. Кроме того, Куйвашев продублировал обращение на английском языке на своей странице в Instagram.