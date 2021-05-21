Задержанный бейсджампер и аномальная жара. Итоги дня в Свердловской области

Задержанный бейсджампер и аномальная жара. Итоги дня в Свердловской области
Задержанный бейсджампер и аномальная жара. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 мая.

В ближайшие выходные в Свердловской области синоптики прогнозируют дожди и аномальную жару до +30 градусов. В Уралгидрометцентре отметили, что воздух прогреется до семи градусов выше климатической нормы, выпустили особое метеорологическое предупреждение. В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, в среднем по области столбики термометров будут показывать до +28 днем и до +16 ночью. Прогнозируется, что жара продлится до середины следующей недели.

Охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге задержала бейсджампера, который хотел спрыгнуть с крыши здания. Оказалось, что молодой человек специально приехал из Санкт-Петербурга, чтобы совершить прыжок. Он был передан полиции. По словам охранников, на входе они проверили рюкзак, но всё равно продолжили следить за посетителем. Сейчас в «Высоцком» будут усилены меры безопасности.

Скончался 61-летний исполнительный директор аэропорта Кольцово в Екатеринбурге Алексей Пискунов. Он умер 20 мая после продолжительной болезни. В аэропорту Пискунов работал с 2008 года. Сначала он занимал должность заместителя гендиректора, а затем стал исполнительным директором.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили в «Титановой долине» под Нижним Тагилом, после того, как основатель Tesla анонсировал появление завода на территории России. По словам Куйвашева, именно там создана подходящая экономическая зона, в которой есть вся инфраструктура и льготы для инвесторов. Также глава региона пояснил, что преференции позволят снизить расходы на возведение нового завода на 30%. Он пригласил Илона Маска поучаствовать в промышленной выставке ИННОПРОМ, которая будет проходить в июле в Екатеринбурге. Кроме того, Куйвашев продублировал обращение на английском языке на своей странице в Instagram.

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