Тагильские мусульмане отказались от массового намаза на Курбан-байрам из-за COVID-19

От совместной молитвы в связи с праздником Курбан-байрам отказалась в 2021 году мусульманская организация Нижнего Тагила «Махалля». Это связано с запретом на массовые мероприятия из-за сложной эпидобстановки.

В текущем году празднование Курбан-байрам прошло 20 июля. До 22 июля разрешается молиться и осуществлять жертвоприношения: по традиции, для этого режут баранов, рассказал ИА «Все новости» имам Фанис Галиев. И если последнее удалось сохранить, то из-за всплеска заболеваемости коронавирусом совместной молитвы в мечети были отменены. Но никаких возмущений по этому поводу нет, мы понимаем, что так надо. Все три дня верующие читают молитвы,отметил имам Фанис Галиев. Также мусульмане режут баранов, привезенных из пригорода. Мясо раздается нуждающимся гражданам. Напомним, 18 июля в Нижнем Тагиле из-за непростой эпидемиологической обстановки не состоялся День металлургов. Также недавно стало известно, что в Нижнем Тагиле отменят и День города. Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19

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