Роспотребнадзор пояснил ужесточение «антиковидного» режима в тагильских детсадах

По санитарным правилам ребенка из детского сада можно отпросить заранее на три дня, поставив воспитателя в известность. Если период больше, то ребенок должен возвращаться со справкой от педиатра. Если ребенок пропускает без уведомления предварительного, то ему также требуется справка, рассказали в Управлении регионального Роспотребнадзора.