Роспотребнадзор пояснил ужесточение «антиковидного» режима в тагильских детсадах

В Нижнем Тагиле в детских садах были ужесточены меры по недопущению распространения коронавируса.

Согласно приказу (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) от 7 октября 2020 года, в детских садах вводится «утренний фильтр», предполагающий термометрию тела, визуальный осмотр и опрос воспитанников и сотрудников учреждения на наличие или отсутствие признаков ОРВИ. Сотрудников детских садов дополнительно опрашивают на наличие контактов в семье с больными коронавирусом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. При выявлении признаков ОРВИ у ребенка, ему могут отказать в допуске в МОУ. Он должен предоставить справку о здоровье от педиатра. При этом допуск по ней будет осуществляться после согласования с заведующим отделения организованным детства ДГБ. В приказе также сказано, что в случае отсутствия ребенка в детском саду в течение одного дня, родители должны предоставить справку о его здоровье. Не допускать учащихся в МОУ по причине отсутствия рабочего дня в течение рабочей недели без документа, подтверждающего состояние здоровья и санитарного благополучия, сообщается в документе. Кроме того, при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении, его сотрудники незамедлительно должны выяснить причину. В тагильских детсадах отсутствующих один день детей отказались принимать без справок Как пояснили TagilCity.ru в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, приказ не противоречит нормам санитарного законодательства. Кроме того, Управление образования имеет право не согласовывать с ведомством подобные решения. По санитарным правилам ребенка из детского сада можно отпросить заранее на три дня, поставив воспитателя в известность. Если период больше, то ребенок должен возвращаться со справкой от педиатра. Если ребенок пропускает без уведомления предварительного, то ему также требуется справка, рассказали в Управлении регионального Роспотребнадзора. Там добавили, что подобные меры вводятся в интересах детей и педагогов, чтобы в детские сады родители не приводили заболевших детей. Напомним, родители воспитанников детского сада объединения «Маячок» пожаловались, что отсутствующих один день детей отказались принимать без справок. По словам тагильчан, медсестра заявила, что не может сама осмотреть ребенка.

