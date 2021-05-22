Свидетели смертельного ДТП у Красногвардейца в Нижнем Тагиле дали показания в суде

В суде были опрошены свидетели по делу о массовом смертельном ДТП у кинотеатра «Красногвардеец», которое произошло в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле.

Заседания прошли 20 и 21 мая в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. По словам сына погибшей женщины Александра, показания дали 10 свидетелей. В целом всё прошло нормально. Были опрошены два человека, которые находились в момент ДТП в машине и пострадавшая, которая отделалась незначительными травмами. Также показания дали очевидцы, водители автомобилей «Нексия» и «Шкода», которые были участниками аварии, сотрудник ДПС, который работал на месте ЧП, и работник компании «Сигнал 3», отвечающей за светофоры, рассказал редакции TagilCity.ru Александр. Мужчина пояснил, что следующие заседания пройдут 21 и 22 июня, там будут прения сторон. После этого будет назначена дата последнего слушания, на котором будет вынесен приговор. Напомним, на предыдущем заседании суда водитель признал свою вину. Само ДТП сучилось 3 октября 2020 года на пересечении улиц Пархоменко и проспекта Мира. Пьяный 21-летний водитель на ВАЗ–21093 вылетел на перекресток на красный свет и столкнулся с двумя иномарками. Затем ВАЗ отбросило в забор, где стояла толпа пешеходов. Одна из тагильчанок скончалась в больнице от полученных травм. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УКРФ) и нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

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