За секс с 13-летней девочкой 6 лет тюрьмы получил житель Краснотурьинска

За секс с 13-летней девочкой 6 лет тюрьмы получил житель Краснотурьинска
За секс с 13-летней девочкой 6 лет тюрьмы получил житель Краснотурьинска
Сегодня, 11:23ОбществоФото: 1МI
Суд Краснотурьинска на 6 лет отправил местного жителя в колонию за половые акты с 13-летней девочкой.

17 сентября 2021 года Городской суд Краснотурьинска Свердловской области приговорил молодого мужчину к 6-ти годам колонии за секс с несовершеннолетней девочкой, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

33-летнего мужчину сначала обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней в беспомощном состоянии, но прокуратура ходатайствовала о переквалификации статьи на более мягкую. В судебном процессе факты изнасилования и беспомощности девочки не нашли подтверждения.

Суд согласился с доводами прокурора и приговорил уральца к 6 годам лишения свободы за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, тагильский педофил на белом «Рено» разыскивается полицией и волонтерами в Свердловской области.

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