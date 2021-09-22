За секс с 13-летней девочкой 6 лет тюрьмы получил житель Краснотурьинска

Суд согласился с доводами прокурора и приговорил уральца к 6 годам лишения свободы за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Приговор в законную силу пока не вступил.