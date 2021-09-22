За секс с 13-летней девочкой 6 лет тюрьмы получил житель Краснотурьинска

17 сентября 2021 года Городской суд Краснотурьинска Свердловской области приговорил молодого мужчину к 6-ти годам колонии за секс с несовершеннолетней девочкой, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
33-летнего мужчину сначала обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней в беспомощном состоянии, но прокуратура ходатайствовала о переквалификации статьи на более мягкую. В судебном процессе факты изнасилования и беспомощности девочки не нашли подтверждения.
Суд согласился с доводами прокурора и приговорил уральца к 6 годам лишения свободы за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, тагильский педофил на белом «Рено» разыскивается полицией и волонтерами в Свердловской области.