Отступающая вода и 139 велосипедистов. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Отступающая вода и 139 велосипедистов. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 23 августа.

Вечером на въезде в город за Старателем образовалась большая пробка. Причиной этому стало перекрытие одной полосы дороги из-за установки защитных экранов.

Сегодня в Нижнем Тагиле прошел велопарад. 139 человек проехали по главным улицам города — Первомайской, Мира, Ленина. Стартовал заезд от площадки за КДК «Современник» и там же была конечная точка маршрута.

За сутки коронавирус был подтвержден у девяти тагильчан. В общей сложности с начала пандемии в городе зарегистрировано 1418 случаев заражения.

Теплая погода без дождей ожидает жителей Нижнего Тагиле в ближайшие дни. Синоптики пообещали потепление до +20 градусов.

Затопление, которое образовалось из-за сильных ливней в коллективных садах под Нижним Тагилом, постепенно уходит. Так, 30 из 72 участков уже освободились от воды.

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