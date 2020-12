Выходной 31 декабря и не «ковидный» дистант. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 23 декабря в Свердловской области.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу лидера «Единой России» Сергея Неверова, который предложил сделать 31 декабря выходным днем в стране. Глава государства рекомендовал руководителям субъектов выполнить данное предложение. Многие регионы уже приняли соответствующее решение. Путин преподнес такой вариант в качестве рекомендации, так как на федеральном уровне назначить эту дату официальным выходным не представляется возможным. Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным днем В Екатеринбурге школу № 105 закрыли на карантин. Предполагается, что у детей кишечная инфекция. У учеников начали появляться рвота и жидкий стул. В департаменте образования подтвердили данную информацию и сообщили, что в учебном заведение пройдет проверка Роспотребнадзора. На текущий момент все учащиеся переведены на дистант до конца недели. Учебный процесс планируют возобновить 28 декабря. В Екатеринбурге на карантин закрыли школу из-за вспышки инфекции Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил на экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского обязанности своего первого заместителя. Возможность назначения Высокинскому этой должности обсуждалась в ходе рабочей встречи. Для официального оформления требуется одобрение ЗакСо. Кроме того, глава региона пересмотрел должность заместителя-министра финансов. Эти должности будут разделены на две отдельные. Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора 23 декабря в Нижнем Тагиле открыли голосование за логотип, посвященный 300-летнему юбилею города. Жителям предлагается на выбор шесть вариантов. Свои работы предложили сотрудники Нижнетагильского музея ИЗО, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма», Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна и Факультета художественного образования НТГСПИ. Кроме того, еще один логотип презентовали дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. Итоги общественного голосования будут подведены 25 января 2021 года. В Нижнем Тагиле стартовало голосование за логотип 300-летнего юбилея города

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter