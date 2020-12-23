Выходной 31 декабря и не «ковидный» дистант. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге школу № 105 закрыли на карантин. Предполагается, что у детей кишечная инфекция. У учеников начали появляться рвота и жидкий стул. В департаменте образования подтвердили данную информацию и сообщили, что в учебном заведение пройдет проверка Роспотребнадзора. На текущий момент все учащиеся переведены на дистант до конца недели. Учебный процесс планируют возобновить 28 декабря.