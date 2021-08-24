600 тысяч выплатит РЖД семье погибшей пенсионерки под колесами электрички под Тагилом

Напомним, 16 августа 31-летний свердловчанин попал под колеса поезда на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге. Мужчина не реагировал на сигналы машиниста и сидел на железнодорожных путях. В результате он был доставлен в больницу с различными травмами.