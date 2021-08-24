600 тысяч выплатит РЖД семье погибшей пенсионерки под колесами электрички под Тагилом

600 тысяч выплатит РЖД семье погибшей пенсионерки под колесами электрички под Тагилом
600 тысяч выплатит РЖД семье погибшей пенсионерки под колесами электрички под Тагилом
Сегодня, 13:29ОбществоФото: 1MI
Размер компенсации морального вреда родственникам, погибшей под Нижним Тагилом под колесами электрички пенсионерки, был увеличен до 500 тысяч рублей.

Женщина погибла на участке 328 километра перегона Баранчинская — Лая Свердловской области. По данному факту была организована проверка Нижнетагильской транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Для защиты прав родственников прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании одного миллиона рублей в качестве морального вреда. В результате было решено удовлетворить иск частично и взыскать 100 тысяч рублей.

Прокуратура обжаловала решение в Свердловском областном суде и доказала, что вывод суда первой инстанции был необоснованным. В результате сумма компенсации увеличена до 600 тысяч рублей.

Напомним, 16 августа 31-летний свердловчанин попал под колеса поезда на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге. Мужчина не реагировал на сигналы машиниста и сидел на железнодорожных путях. В результате он был доставлен в больницу с различными травмами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судпогибшиепоездНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы