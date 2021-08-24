600 тысяч выплатит РЖД семье погибшей пенсионерки под колесами электрички под Тагилом

Женщина погибла на участке 328 километра перегона Баранчинская — Лая Свердловской области. По данному факту была организована проверка Нижнетагильской транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.
Для защиты прав родственников прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании одного миллиона рублей в качестве морального вреда. В результате было решено удовлетворить иск частично и взыскать 100 тысяч рублей.
Прокуратура обжаловала решение в Свердловском областном суде и доказала, что вывод суда первой инстанции был необоснованным. В результате сумма компенсации увеличена до 600 тысяч рублей.
Напомним, 16 августа 31-летний свердловчанин попал под колеса поезда на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге. Мужчина не реагировал на сигналы машиниста и сидел на железнодорожных путях. В результате он был доставлен в больницу с различными травмами.