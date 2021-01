Поиск убийцы и денежная компенсация депутатам. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 января.

Житель Первоуральска, который зарезал сожительницу в здании суда, может провести в тюрьме остаток жизни. Всего обвиняемому предъявлены обвинения по шести статьям уголовного кодекса РФ, по их совокупности мужчине грозит пожизненное заключение. 18 марта 2020 года в Первоуральске рассматривалось дело о нанесении обвиняемым побоев своей бывшей сожительнице. Мужчина заранее приготовил нож и прямо в помещении мирового суда нанес женщине множественные ранения. Кроме того, он ранил двух мужчин, попытавшихся остановить расправу. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Жителю Первоуральска грозит пожизненное за убийство сожительницы в здании суда Депутаты городской думы Екатеринбурга будут ежемесячно получать 57,5 тысячи рублей на компенсацию за работу, при этом ее сумма не менялась последние два года. За использованием средств следит комиссия по местному самоуправлению. Деньги депутатам платят за прием граждан и работу с избирателями. Также выплаты направляются на публикации в СМИ и расходуются на участие в заседаниях думы, работе профильных комиссий и «иными формами деятельности, не запрещенными законами». Депутаты Екатеринбурга будут получать 57,5 тысячи рублей на компенсацию за работу Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии превысило 68 тысяч человек и составило 68 304 случая, из которых 386 было выявлено за последние сутки. В Нижнем Тагиле с 24 по 25 января зарегистрировано 39 случаев COVID-19, с начала пандемии — 4 092. За минувшие сутки из медучреждений региона выписано 396 человек, всего от инфекции выздоровело 60 815 свердловчан. За все время от коронавируса скончалось 1 938 человек, из них 16 за минувшие сутки. В Свердловской области коронавирусом заболело больше 68 тысяч человек В Нижнем Тагиле сотрудники полиции возобновили поквартирный обход по делу об убийстве матери и 12-летней дочери в 2018 году. Происшествие случилось 21 октября на Ленинградском проспекте. В ведомстве пояснили, что такие мероприятия проводились и раньше, они ищут предполагаемого убийцу. Кроме того, МВД Свердловской области гарантировало денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемого и гаджеты, которые были украдены с места преступления. Тагильская полиция возобновила поквартирный обход по делу об убийстве на Вагонке

