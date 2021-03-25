Конкурс на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле признан не состоявшимся

Единственная заявка поступила от ООО «Стройальянс», при этом сумма контракта была снижена на 0,5%. На основании протокола подведения электронного аукциона она была признана несоответствующей всеми четырьмя членами комиссии. Причиной этого послужило непредоставление копий учредительных документов изменения к уставу юрлица на дату и время окончания подачи заявок.