Конкурс на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле признан не состоявшимся

Заявки на сайте госзакупок принимались до 22 марта, начальная цена контракта составляла 119,6 миллиона рублей. Работы по договору должны были быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года.
Единственная заявка поступила от ООО «Стройальянс», при этом сумма контракта была снижена на 0,5%. На основании протокола подведения электронного аукциона она была признана несоответствующей всеми четырьмя членами комиссии. Причиной этого послужило непредоставление копий учредительных документов изменения к уставу юрлица на дату и время окончания подачи заявок.
Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле планируется капитально отремонтировать школы № 23 на Вые и № 24 на Руднике. Также капремонт будет проведен в школе № 12 в Усть-Утке.