Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами с 1 апреля

Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами с 1 апреля

Сегодня, 19:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Таджикистаном, Венесуэлой, Узбекистаном, Сирией и Шри-Ланкой, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что также было увеличено число городов, из которых можно будет улететь за границу.

Напомним, с 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

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