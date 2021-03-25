Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами с 1 апреля

С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Таджикистаном, Венесуэлой, Узбекистаном, Сирией и Шри-Ланкой, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что также было увеличено число городов, из которых можно будет улететь за границу. Напомним, с 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

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