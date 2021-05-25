Музыка диджеев и семейные конкурсы: в Нижнем Тагиле началась подготовка ко Дню города

Подготовка к Дню города 2021 началась в Нижнем Тагиле. Планируется проведения ряда мероприятий. С клубной музыкой выступят диджеи, откроется кинотеатр под открытым небом, будет проведен чемпионат по стритболу.

В оргкомитет руководителями профильных управлений Нижнего Тагила были предоставлены планы мероприятий по подготовке к празднику, сообщает пресс-служба администрации города. В рамках подготовки планируется озеленение и украшение общественных пространств. Будут проведены конкурсы на лучший дом, двор, подъезд. Также будут выбраны лучшие ТСЖ и УК. Педагоги поддержали инициативу и отметили, что такой подход решает в том числе и воспитательные задачи для молодежи. Школьники и отдыхающие в детских лагерях будут привлечены к процессу подготовки. Также для детей будут проведены дополнительные акции с рассказами о истории Нижнего Тагила. Для молодежи пройдут чемпионат по стритболу, первенство по мотокроссу, регата, волейбольные соревнования, теннисные турниры и другие мероприятия. Также будет проведен традиционный конкурс «Молодая семья». В культурных учреждениях запланирован детский праздник «Киндерград». Для молодых тагильчан будет организовано выступление диджеев на джейм-сейшн с клубной музыкой. Также пройдет театральный марафон, парад оркестра духовых инструментов и кинопоказы под открытым небом. Надеемся, что День города пройдет в полноценном формате. Этому должна поспособствовать и вакцинация от коронавирусной инфекции. Самое главное — это принести людям радость, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Мэр отметил, что в праздничный день запланировано выступление как музыкальных коллективов из Нижнего Тагила, так и приглашенных звезд. Перечень выступающих будет оглашен позднее. Напомним, 18 мая сообщалось, что в Нижнем Тагиле началась подготовка к купальному сезону. К очистке водоемов и береговой линии от накопившегося опасного мусора приступили водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил». Работы ведутся в районе пляжа рядом с гостиницей «Демидов Плаза», на Выйском пруду, а также в парках «Народный» и имени А. П. Бондина. Спасатели уже собрали несколько мешком битого стекла и иного мусора. Чистка водоемов к началу купального сезона стартовала в Нижнем Тагиле

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