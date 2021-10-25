Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила

Второе место на областном конкурсе «Образование без границ» для детей с ОВЗ и инвалидностью заняла учитель-дефектолог детского дошкольного объединения «Маячок» Оксана Курьез.

Финал, в котором приняли участие семь свердловских педагогов, состоялся 20 октября в Екатеринбурге. В мероприятии участвовали тагильские учитель-дефектолог объединения «Маячок» Оксана Курьез и учитель начальных классов школы № 105 Мария Итченко. Участники представили учебное занятие с детьми, а также мастер-класс для педагогических работников. Обе тагильчанки получили сертификаты финалистов и ценные подарки. В заочном этапе конкурса приняли участие 42 педагога из 19 городов региона, сообщает управление образования Нижнего Тагила. Напомним, директор Школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина из Нижнего Тагила заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании». Два тагильских педагога стали победителями конкурса «Лидер в образовании»

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