Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила

Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила
Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:22ОбществоФото: 1MI
Второе место на областном конкурсе «Образование без границ» для детей с ОВЗ и инвалидностью заняла учитель-дефектолог детского дошкольного объединения «Маячок» Оксана Курьез.

Финал, в котором приняли участие семь свердловских педагогов, состоялся 20 октября в Екатеринбурге. В мероприятии участвовали тагильские учитель-дефектолог объединения «Маячок» Оксана Курьез и учитель начальных классов школы № 105 Мария Итченко.

Участники представили учебное занятие с детьми, а также мастер-класс для педагогических работников. Обе тагильчанки получили сертификаты финалистов и ценные подарки.

В заочном этапе конкурса приняли участие 42 педагога из 19 городов региона, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Напомним, директор Школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина из Нижнего Тагила заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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