Бывший Нижнетагильский епископ получил сан митрополита от патриарха Кирилла

Бывший Нижнетагильский епископ получил сан митрополита от патриарха Кирилла

Сегодня, 19:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбургский епископ Евгений, ранее возглавлявший Нижнетагильскую и Невьянскую епархии, получил сан митрополита, сообщает пресс-служба епархии Екатеринбурга.

25 декабря, в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве, состоялась церемония. Сан митрополита Евгению вручил Патриарх Кирилл.

Это непростой регион, церковная жизнь тоже не простая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковленности и вообще невоцерковленные…сказал митрополит Кирилл.

Напомним, 13 декабря в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоялась литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии — епископ Евгений.

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