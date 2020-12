Бывший Нижнетагильский епископ получил сан митрополита от патриарха Кирилла

Екатеринбургский епископ Евгений, ранее возглавлявший Нижнетагильскую и Невьянскую епархии, получил сан митрополита, сообщает пресс-служба епархии Екатеринбурга.

25 декабря, в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве, состоялась церемония. Сан митрополита Евгению вручил Патриарх Кирилл. Это непростой регион, церковная жизнь тоже не простая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковленности и вообще невоцерковленные…сказал митрополит Кирилл. Напомним, 13 декабря в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоялась литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии — епископ Евгений. Митрополит Кирилл на Урале провел последнюю литургию с нарушением антиковидных мер

