Бывший Нижнетагильский епископ получил сан митрополита от патриарха Кирилла

25 декабря, в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве, состоялась церемония. Сан митрополита Евгению вручил Патриарх Кирилл.
Это непростой регион, церковная жизнь тоже не простая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковленности и вообще невоцерковленные…сказал митрополит Кирилл.
Напомним, 13 декабря в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоялась литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии — епископ Евгений.