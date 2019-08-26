Детский сад на Урале заплатит 100 тысяч рублей пострадавшему на прогулке ребенку
Сегодня, 09:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Пышминском районе по иску прокуратуры детский сад обязали выплатить 100 тысяч рублей пострадавшему ребенку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
11 февраля этого года девочка 2014 года рождения во время прогулки на территории детского сада в поселке Черемыш получила травму в виде закрытого перелома левой бедренной кости. Травма повлекла за собой тяжкий вред здоровью.
Поскольку ребенок получил травму в образовательном учреждении, прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда несовершеннолетнему. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
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