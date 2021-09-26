Смерть привитого и усыпление спасенного котенка. Итоги дня в Свердловской области

Мужчина, прошедший полный курс вакцинации, умер в коронавирусной больнице Екатеринбурга. По словам главного врача ГКБ № 24 Алексея Малинкина, вакцинация пройдена три месяца назад. Пациент, возраст которого не озвучен, был привит препаратом «Спутник V». За один день в больнице скончалось 6 человек, госпитализированы 24 гражданина, из них 7 — с прививками от COVID-19.
В Краснодаре экстренно приземлился самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи. В самолет ударила молния. По словам одной из пассажирок, это случилось, когда судно шло на второй круг. В момент удара был громкий хлопок и яркая вспышка. Затем лайнер сумел набрать высоту и приземлился в Краснодаре. На данный момент самолет неисправен.
Новые хозяева котенка, которого спасли из пожара в Невьянске и реанимировали, получили совет усыпить животное. На данный момент молодая кошка не встает на лапы и ходит в туалет под себя. Тогда волонтеры отвезли ее в другую клинику, где было проведено тщательное обследование. Теперь подозревается, что у кошки имеется травма в области шеи, на задние лапы опора лучше, на передние — плохо. Кошка заваливается, ей сложно развернуться.
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на 326-м километре Пермского тракта. Предварительная информация гласит, что аварию спровоцировал водитель Skoda, выехавший на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Lifan, а потом с Nissan, который отлетел в автобус с 24 пассажирами. В результате врачи госпитализировали четырех человек: пассажира и водителя Nissan, женщину-водителя Lifan и ее пятилетнего ребенка.