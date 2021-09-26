Смерть привитого и усыпление спасенного котенка. Итоги дня в Свердловской области

Смерть привитого и усыпление спасенного котенка. Итоги дня в Свердловской области
Смерть привитого и усыпление спасенного котенка. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 18:06ОбществоФото: pixabay
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 26 сентября.

Мужчина, прошедший полный курс вакцинации, умер в коронавирусной больнице Екатеринбурга. По словам главного врача ГКБ № 24 Алексея Малинкина, вакцинация пройдена три месяца назад. Пациент, возраст которого не озвучен, был привит препаратом «Спутник V». За один день в больнице скончалось 6 человек, госпитализированы 24 гражданина, из них 7 — с прививками от COVID-19.

В Краснодаре экстренно приземлился самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи. В самолет ударила молния. По словам одной из пассажирок, это случилось, когда судно шло на второй круг. В момент удара был громкий хлопок и яркая вспышка. Затем лайнер сумел набрать высоту и приземлился в Краснодаре. На данный момент самолет неисправен.

Новые хозяева котенка, которого спасли из пожара в Невьянске и реанимировали, получили совет усыпить животное. На данный момент молодая кошка не встает на лапы и ходит в туалет под себя. Тогда волонтеры отвезли ее в другую клинику, где было проведено тщательное обследование. Теперь подозревается, что у кошки имеется травма в области шеи, на задние лапы опора лучше, на передние — плохо. Кошка заваливается, ей сложно развернуться.

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на 326-м километре Пермского тракта. Предварительная информация гласит, что аварию спровоцировал водитель Skoda, выехавший на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Lifan, а потом с Nissan, который отлетел в автобус с 24 пассажирами. В результате врачи госпитализировали четырех человек: пассажира и водителя Nissan, женщину-водителя Lifan и ее пятилетнего ребенка.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьЕкатеринбургитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы