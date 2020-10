Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области запустило дополнительные горячие линии для тех, кто желает проконсультироваться по вопросам, связанным с COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято в связи с ростом звонков от горожан. Специалисты Роспотребнадзора смогут ответить на вопросы жителей о дезинфекции очагов коронавируса, изоляции контактных лиц, профилактике заболевания и так далее. Жители Нижнего Тагила, а также Пригородного, Верхнесалдинского, Невьянского районов, Нижней Салды и Кировграда могут обратиться по телефону: 8-912-689-91-27 Напомним, на Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь. На Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter