Массовые эвакуации и ДТП с грузовиком. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге, на улице 8 марта, рядом с ТЦ «Мегаполис» занесло водителя грузовика, из-за чего он вылетел на столб и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Ssang Yong. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, однако было приостановлено движение трамваев в сторону центра города.
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 180 новых случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 77 513 случаев коронавируса. 267 человек находятся в тяжелом состоянии, 151 пациент лежит в отделениях реанимации, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев от COVID-19 на Урале достигло 2 367 случаев, из них 10 человек умерли за минувшие сутки.
Сотрудники МЧС массово эвакуировали посетителей «Мягкого кинотеатра» в торговом центре «DEPO» в Нижнем Тагиле. Очевидцы рассказали, что к ТЦ прибыло десять пожарных расчетов. Причиной эвакуации стало то, что в торговом центре произошло короткое замыкание без последующего горения. В результате сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Пострадавших нет.
Из-за замыкания электропроводки медперсонал инфекционной больницы Нижнего Тагила частично эвакуировали из здания. В одном из производственных помещений произошло задымление без дальнейшего возгорания. Во время инцидента никто не пострадал.