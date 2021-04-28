8 млрд дополнительно получит Свердловская область на переселение из аварийного жилья
Сегодня, 09:08ОбществоФото: Евгения Гаева

8 млрд дополнительно получит Свердловская область на переселение из аварийного жилья

Свыше 8,5 миллиарда рублей дополнительно получит Свердловская область на досрочное завершение программы по переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

В 2021 году регион дополнительно получит около 8,5 миллиарда рублей на досрочное завершение программы по переселению из аварийного жилья. К концу 2023 из всех домов, официально признанных ветхими, аварийными и не пригодными для проживанию людей, должны переехать в новое жилье.

4,55 миллиарда рублей Свердловская область должна получить в апреле–мае 2021 года и еще 4 миллиарда до конца этого года, сообщает Е1, ссылаясь на ответ на обращение депутата Госдумы Павла Крашенинникова от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Надо получить теперь эти деньги, следить, чтобы все прошло прозрачно, ни у кого не было желания воспользоваться этим потоком денег и чтобы граждане получили нормальное жилье, отметил депутат.

Стоит отметить, что в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилфонда новое жилье в общей сложности должны получить свыше 20 тысяч свердловчан. Общая площадь расселяемых помещений — порядка 340 тысяч квадратных метра.

Напомним, в рамках региональной адресной программы в 2021 году из аварийного жилья в новые квартиры переедут 133 семьи из Нижнего Тагила.

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