8 млрд дополнительно получит Свердловская область на переселение из аварийного жилья

В 2021 году регион дополнительно получит около 8,5 миллиарда рублей на досрочное завершение программы по переселению из аварийного жилья. К концу 2023 из всех домов, официально признанных ветхими, аварийными и не пригодными для проживанию людей, должны переехать в новое жилье.