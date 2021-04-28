Компания из Ижевска построит котельную за 2,4 млн в Новоасбесте под Нижним Тагилом

Напомним, поставщик должен выполнить комплексные инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию по газовой блочной водогрейной котельной. Работы нужно провести в поселке Новоасбест на улице Ленина, 8 с момента заключения договора до 11 сентября 2021 года включительно.