Компания из Ижевска построит котельную за 2,4 млн в Новоасбесте под Нижним Тагилом

Компания из Ижевска построит котельную за 2,4 млн в Новоасбесте под Нижним Тагилом
Компания из Ижевска построит котельную за 2,4 млн в Новоасбесте под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Газовую блочную водогрейную котельную в поселке Новоасбест построит компания из Ижевска Удмуртской Республики. Стоимость работ по контракту составит 2,4 миллиона рублей.

Начальная цена была заявлена в 5,6 млн рублей. Участником, с котором по результатам проведения процедуры закупки заключат контракт, стало ООО ПФ «ЗСК- ПРОЕКТ». Исполнитель снизил цену работ до 2,4 млн рублей.

Напомним, поставщик должен выполнить комплексные инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию по газовой блочной водогрейной котельной. Работы нужно провести в поселке Новоасбест на улице Ленина, 8 с момента заключения договора до 11 сентября 2021 года включительно.

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