Одноклассники покончившей с собой девушки глумились на месте суицида в Нижнем Тагиле

На кадрах видеозаписи, выложенной одноклассниками погибшей, видно, как они насмехаются над ней, называют «дурой» и плюют на место падения девушки, сообщатся в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
На месте падения девушки осталась лужа крови и часть ее одежды, которые пришедшие трогали ногами и смеялись над своей бывшей одноклассницей.
Напомним, 10-классница упала с многоэтажки на улице Металлургов в Нижнем Тагиле 25 октября текущего года. Сразу после ее гибели в соцсетях началась травля и насмешки, пользователи обвиняли ее в «слабости». Кто-то предположил, что она была пьяной в момент гибели.