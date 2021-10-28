Одноклассники покончившей с собой девушки глумились на месте суицида в Нижнем Тагиле

17-летняя девушка совершила суицид 25 октября 2021 года, спрыгнув с многоэтажки в Нижнем Тагиле. Одноклассники погибшей своеобразно посетили место ее суицида и сняли все на видео.

На кадрах видеозаписи, выложенной одноклассниками погибшей, видно, как они насмехаются над ней, называют «дурой» и плюют на место падения девушки, сообщатся в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте. На месте падения девушки осталась лужа крови и часть ее одежды, которые пришедшие трогали ногами и смеялись над своей бывшей одноклассницей. Напомним, 10-классница упала с многоэтажки на улице Металлургов в Нижнем Тагиле 25 октября текущего года. Сразу после ее гибели в соцсетях началась травля и насмешки, пользователи обвиняли ее в «слабости». Кто-то предположил, что она была пьяной в момент гибели. Погибшую на Тагилстрое в Нижнем Тагиле 10-классницу захейтили в соцсетях

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