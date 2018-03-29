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Программа по благоустройству дворов в Нижнем Тагиле продлится до 2022 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Программа по благоустройству дворов в Нижнем Тагиле продлится до 2022 года

29 марта, 14:05Общество
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