Wi-fi зоны, лавки и фигуры. Какой будет площадка для прогулок в Висимо-Уткинске

Wi-fi зоны, лавки и фигуры. Какой будет площадка для прогулок в Висимо-Уткинске
Сегодня, 20:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Территория для прогулок будет благоустроена в поселке Висимо-Уткинск. Дизайн-проект предоставили специалисты МБУ «Тагилгражданпроект», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Планируется, что на набережной между улицами Набережная и Фрунзе будет установлена фотозона с фигурами Строганова и Демидова, скамьи-качели, автопарковка, а также высажены кусты сирени и ивы. На смотровых площадках и пешеходном мосту через реку поставят прожекторы направленного света.

Площадка хорошо подойдет для организации событийных мероприятий различной направленности от этнофестивалей до соревнований по каякингу и SUP-прогулок,отметил директор МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Павел Балин.

В связи с этим в проекте учли факторы для проведения гуляний и приема туристов. Планируется место для размещения сувенирных лавок, магазинов с фермерской продукцией и летних кафе. Также будут wi-fi зоны, QR-коды на информационных щитах и технологии дополненной реальности.

После того, как все коррективы будут внесены, проект включат в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды. Он будет реализован в 2022 году, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Предварительная оценка гласит, что стоимость проекта составит около 22 миллионов рублей.

Напомним, с 1 марта в Свердловской области заработала «Горячая линия» по вопросам формирования комфортной городской среды.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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