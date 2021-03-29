Wi-fi зоны, лавки и фигуры. Какой будет площадка для прогулок в Висимо-Уткинске

После того, как все коррективы будут внесены, проект включат в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды. Он будет реализован в 2022 году, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Предварительная оценка гласит, что стоимость проекта составит около 22 миллионов рублей.