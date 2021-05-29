Дорога за 60 миллионов и похолодание до +3 градусов. Итоги дня в Свердловской области

Под Нижним Тагилом, на подъезде к поселку Чащино, появится дорога за 60 миллионов рублей. На данный момент территория будущего подъезда к поселку отсыпана щебнем, проходит устройство присыпных обочин и разработка водоотводных канав. Проектная документация гласит, что движение по проезжей части будет двухполосное. Отмечается, что вдоль магистрали будет поставлена автобусная остановка с автопавильоном. Однако пока идет строительство, местным жителям нужно подниматься к своим домам по старой дороге. По их словам, данная дорога «пришла в ужасную негодность».