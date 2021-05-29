Дорога за 60 миллионов и похолодание до +3 градусов. Итоги дня в Свердловской области

После жаркой погоды в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют похолодание до +3 градусов и дожди. 31 мая ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит +9 градусов, а ночи опустится до +3 градусов. 1 июня воздух прогреется до +17 градусов, однако ночью похолодает до +6 градусов. 2 июня ожидается более темная погода — +19 градусов днем и +7 ночью.
Заявление о снятии с себя полномочий председателя Общественного совета при МВД в Нижнем Тагиле написал Леонид Мартюшев. Теперь его обязанности будет исполнять основной учредитель компании ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев. Также на заседании, которое прошло 26 мая, глава МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров вручил Мартюшеву благодарность за вклад за повышения престижа службы органов внутренних дел. Как стало известно, причиной решения Леонида Мартюшева стала загруженность по работе.
Под Нижним Тагилом, на подъезде к поселку Чащино, появится дорога за 60 миллионов рублей. На данный момент территория будущего подъезда к поселку отсыпана щебнем, проходит устройство присыпных обочин и разработка водоотводных канав. Проектная документация гласит, что движение по проезжей части будет двухполосное. Отмечается, что вдоль магистрали будет поставлена автобусная остановка с автопавильоном. Однако пока идет строительство, местным жителям нужно подниматься к своим домам по старой дороге. По их словам, данная дорога «пришла в ужасную негодность».
28 мая, около Невьянска, на дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, в котором погибло два человека. 33-летний водитель Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и врезался в деревья, при этом сам мужчина вылетел через люк. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте. Другой пассажир был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ