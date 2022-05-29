Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории

Школьники Серова (всего 50 человек) отдохнут в санатории «Руш», расположенном на живописном плато около Нижнего Тагила. Для них предусмотрена оздоровительная и развлекательная программы, сообщает управление образования Серовского городского округа.
Насыщенный отдых ждет и нижнетагильских детей. Около 5,5 тысячи ребят проведут время в дневных лагерях Нижнего Тагила наступающим летом. А еще 4,5 тысячи детей проведут время в загородных лагерях, инфраструктура полностью готова, ранее рассказал заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.