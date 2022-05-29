Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории

Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории
Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории
Сегодня, 16:54ОбществоФото: 1MI
Пятьдесят детей из города Серов Свердловской области получили путевки в санаторий под Нижним Тагилом.

Школьники Серова (всего 50 человек) отдохнут в санатории «Руш», расположенном на живописном плато около Нижнего Тагила. Для них предусмотрена оздоровительная и развлекательная программы, сообщает управление образования Серовского городского округа.

Насыщенный отдых ждет и нижнетагильских детей. Около 5,5 тысячи ребят проведут время в дневных лагерях Нижнего Тагила наступающим летом. А еще 4,5 тысячи детей проведут время в загородных лагерях, инфраструктура полностью готова, ранее рассказал заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
Материалы по теме:
отдыхдетский лагерьздоровьеСеровлетообразованиеканикулыразвлеченияпутевкиНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы