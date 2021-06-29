Тагильчане могут выбрать сельскую территорию для благоустройства

Общественное обсуждение территорий, которые планируется благоустроить в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила в 2022 году, пройдет с 29 июня по 13 июля.

Обсуждение мест, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке в деревнях и селах Нижнего Тагила открыто на сайте городской администрации. Жителям предлагается познакомиться с тремя проектами, сообщает пресс-служба мэрии. Это «Входная группа «Демидовская пристань» в деревне Усть-Утка, где предусмотрены установка ограждения с воротами и калиткой, информационных стендов, организация тротуарной площадки, парковки, наружного освещения и скамеек, а также системы видеонаблюдения. Второй проект — Набережная реки Межевая Утка площадью почти 21 тысяча квадратных метров, входящая в границы туристско-рекреационного кластера «Горя Белая», в поселке Висимо-Уткинск Там планируется обустройство смотровых площадок и террасы для зрителей. По проекту здесь также должны появиться места для отдыха, автостоянка, наружное освещение и площадки для размещения скульптур и объектов стационарной торговли. Еще один проект — из поселка Чащино под названием «Чащинский дворик». Площадь благоустройства — 1,9 тысячи квадратных метров. Она будет включать в себя детскую спортивно-игровую площадку, зону отдыха и место для проведения культурно-массовых мероприятий. Принять участие в обсуждении проектов можно на официальном сайте Нижнего Тагила в разделе «Формирование комфортной городской среды». Напомним, принять участие в выборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, могли жители сельских территорий Нижнего Тагила до 21 июня. Отобранным проектам предстоит пройти рейтинговое голосование. Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане

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