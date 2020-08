Жалобы медиков и дорожная комиссия. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 29 августа.

Тагильские медики, работающие на УВЗ, обратились за помощью к депутату Госдумы Алексею Балыбердину. По словам сотрудников медсанчасти предприятия, в течение нескольких месяцев они не получали доплаты за работу с больными коронавирусом. В Нижнем Тагиле медики «Уралвагонзавода» не получили «коронавирусные» доплаты В Нижнем Тагиле вновь было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида. На этот раз концентрация вредного вещества держалась в воздухе в течение четырех дней — с 24 по 26 августа. Сначала концентрация составила 1,3 ПДК, а затем — 1,5 ПДК. В Нижнем Тагиле четыре дня была превышена концентрация формальдегида в воздухе Городские дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта БКАД, проверили члены совета Федерального дорожного агентства министерства транспорта России. Комиссия осмотрела около 10 объектов. Проверяющие остались довольны качеством проведённых работ, но не исключили возможности повторной проверки зимой и следующим летом. Также члены комиссии отметили, что в городе параллельно проводятся работы по организации освящения. По их словам, такое встречается нечасто. Дороги Нижнего Тагила прошли проверку федеральных ревизоров Сегодня в Нижнем Тагиле подтвердилось 28 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших — 1517 человек. В Свердловской области за сутки заболевание выявили у 116 человек. В Нижнем Тагиле подтвердили еще 28 случаев COVID-19 Вчера поздним вечером тагильчане пожаловались на шум, доносящийся с НТМК. Грохот был настолько сильным, что на Красном Камне жители не могли уложить спать детей. Другая горожанка отметила, что после трудового дня люди устали и хотят отдохнуть, однако сделать этого не удается из-за шума. По предположению тагильчан, на НТМК проводились пуско-наладочные работы. Утром несколько тагильчан рассказали, что на заводской ТЭЦ произошла авария. TagilCity.ru попыталось получить комментарий касательно инцидента, однако пресс-служба ЕВРАЗ НТМК на звонки не ответила. В Центре защиты населения и в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила ЧП не подтвердили. В ЕДДС объяснили, что возникший шум связан с техническим процессом, аварий на предприятии не было. «Дети не могут уснуть». Тагильчане жалуются на громкий шум с НТМК

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter