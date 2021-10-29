Высококлассный полиграфолог уволен из главка МВД в Екатеринбурге

Именно через него проходили не только кандидаты на трудоустройство в полицию, но и фигуранты служебных расследований. Об этом Ура.ру рассказал знакомый с ситуацией источник в силовых структурах.
По его словам, в МВД России по УрФО майор занимал должность последние десять лет. Он проверял кандидатов на полиграфе и проводил психологические тесты. О судимости стало известно в процессе проверки сотрудников на наличие судимостей. Как стало известно, во время армии он был осужден за вымогательство, а наказание отбывал в дисциплинарном батальоне.
Источник отметил, что уволенный майор был высококлассным специалистом.
Напомним, участковый уполномоченного отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, майор полиции Руслан Дзаганий обвиняется в фальсификации доказательств против жителей города.