Высококлассный полиграфолог уволен из главка МВД в Екатеринбурге

Майор внутренней службы, который отвечал на осуществление исследований сотрудников на детекторе лжи, уволен из управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Именно через него проходили не только кандидаты на трудоустройство в полицию, но и фигуранты служебных расследований. Об этом Ура.ру рассказал знакомый с ситуацией источник в силовых структурах. По его словам, в МВД России по УрФО майор занимал должность последние десять лет. Он проверял кандидатов на полиграфе и проводил психологические тесты. О судимости стало известно в процессе проверки сотрудников на наличие судимостей. Как стало известно, во время армии он был осужден за вымогательство, а наказание отбывал в дисциплинарном батальоне. Источник отметил, что уволенный майор был высококлассным специалистом. Напомним, участковый уполномоченного отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, майор полиции Руслан Дзаганий обвиняется в фальсификации доказательств против жителей города. Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

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