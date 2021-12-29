Тысячи банок лососевой икры от несуществующей компании конфисковано в Екатеринбурге

Тысячи банок лососевой икры от несуществующей компании конфисковано в Екатеринбурге
Тысячи банок лососевой икры от несуществующей компании конфисковано в Екатеринбурге
Сегодня, 20:48ОбществоФото: 1MI
Склад с контрафактными продуктами обнаружен на улице Малышева в Екатеринбурге. Проверить место порекомендовала общественная организация «Народный контроль».

В процессе проверки сотрудники Россельхознадзора и МВД обнаружили на складе свыше 4 тысяч банок с лососевой икрой. Маркировка присутствовала, однако она оказалась устаревшей, поскольку компания «Персей» из Сахалина перестала функционировать еще два года назад. Также владелец икры не смог показать документы, которые бы подтвердили, что продукт прошел проверку на качество и на ветеринарный контроль, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Теперь собственник под присмотром сотрудников Россельхознадзора обязан уничтожить икру. Также его ожидает штраф.

Напомним, в конце октября стало известно, что в Нижнем Тагиле были задержаны члены этнической преступной группы, занимавшиеся нелегальными поставками в город табака и алкоголя.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
продуктконтрафактикраЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы