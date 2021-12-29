Тысячи банок лососевой икры от несуществующей компании конфисковано в Екатеринбурге

В процессе проверки сотрудники Россельхознадзора и МВД обнаружили на складе свыше 4 тысяч банок с лососевой икрой. Маркировка присутствовала, однако она оказалась устаревшей, поскольку компания «Персей» из Сахалина перестала функционировать еще два года назад. Также владелец икры не смог показать документы, которые бы подтвердили, что продукт прошел проверку на качество и на ветеринарный контроль, сообщает областное управление Россельхознадзора.