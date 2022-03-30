Сероводород опять превысил норму, а тагильчане жалуются на рост цен в аптеках

Почти 24,5 миллиона получит компания, которая второй год подряд занимается обустройством ледового городка в Нижнем Тагиле. Эти деньги будут выделены в рамках обслуживания уличного освещения в городе. Представителей фирмы обязали проверять фонари на тагильских улочках как пешком, так и на транспортных средствах, а также в круглосуточном режиме реагировать на сообщения горожан о неполадках с освещением в городе. Подробнее читайте тут.