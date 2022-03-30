Сероводород опять превысил норму, а тагильчане жалуются на рост цен в аптеках

В мэрии Нижнего Тагиле поделились информацией о будущем облике Привокзальной площади. Точнее, о том, какие будут выглядеть остановочные комплексы и где они будут располагаться.
Почти 24,5 миллиона получит компания, которая второй год подряд занимается обустройством ледового городка в Нижнем Тагиле. Эти деньги будут выделены в рамках обслуживания уличного освещения в городе. Представителей фирмы обязали проверять фонари на тагильских улочках как пешком, так и на транспортных средствах, а также в круглосуточном режиме реагировать на сообщения горожан о неполадках с освещением в городе. Подробнее читайте тут.
Плотину в Висимо-Уткинске в очередной раз ждет реконструкция. Мэрия объявила конкурс на разработку декларации безопасности для данного гидротехнического сооружения, больше всем известного, как «Висимо-Уткинский водопад». Как именно планируют обезопасить объект длинной в 920 метров, читайте в нашем материале.
Мост через Тагильский пруд получит 16 световых арок, которые уже начали устанавливать по всей протяженности путепровода. Светильники направят на проезжую часть и опоры конструкции.
С 5 по 15 апреля тагильчане смогут записать своих детей в летние лагеря. Всего планируется организовать 5 смен, продолжительностью 14 дней. В некоторых лагерях — 21 день. Где и как смогут отдохнуть юные тагильчане, читайте в нашем материале.
15-летний подросток из Нижнего Тагила напал с ножом на своего 16-летнего брата. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной брюшной полости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Родителей будущих первоклассников предупредили о возможных предстоящих сбоях на сайте Госуслуг. Проблемы могут возникнуть у всех желающих записать ребенка в первый класс через портал.
Сероводород опять превысил все дозволенные нормы. На этот раз превышение ПДК в воздухе на Тагилстрое было зафиксировано в 4 раза. Уровень загрязнения в Нижнем Тагиле 28 марта отмечался как повышенный.
Тагильчане пожаловались на рост цен на ряд медицинских и лекарственных препаратов в городских аптеках. В свою очередь заведующие торговыми точками говорят, что сдерживают стоимость только жизненно важных лекарств.
Медики Екатеринбурга жалуются на отсутствие губернаторских доплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. По словам медицинских работников, приказ о доплатах никто не отменял, однако деньги они так и не получали с начала 2022 года.
В Нижнем Тагиле разыскивают мужчин, избивших 17-летнего помощника местного батюшки. Молодого человека госпитализировали с гематомами, ушибами, сотрясением головного мозга, рваными ранами лица и тремя выбитыми зубами. По словам матери пострадавшего, парня перепутали с наркоманом, ищущим закладку.
Верховный суд России принял решение, которого ждали многие — от сотрудников ГИБДД до рядовых россиян. Электросамокаты признали транспортными средствами. Какие изменения ждет КоАП и какие именно характеристики надо иметь электросамокату, чтобы не стать фигурантом ДТП, читайте ниже.
На 11-летнего школьника из Екатеринбурга рухнула конструкция детской площадки. Мама мальчика уже обратилась в полицию с заявлением.
TagilCity.ru вновь стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила по итогам 2021 года. Такие данные приводит «Медиалогия». Изданию удалось сохранить шестую строчку в рейтинге.