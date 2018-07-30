Сквер на Руднике в Нижнем Тагиле будет благоустроен

Глава Нижнего Тагил Владислав Пинаев поддержал предложение руководителя дворца национальных культур Марины Кибардиной по благоустройству территории перед и за учреждением культуры на Руднике.

Сделаем маленький шаг вперед! Я дам поручение руководителям Тагилгражданпроекта подготовить и наметить благоустройство территории,поделился планами Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев отметил, что важно определить, сколько будет стоить благоустройство территории перед и за дворцом национальных культур, тогда появится возможность намечать планы благоустройства территории, для того чтобы в будущем организовывать здесь массовые гуляния.

В настоящий момент завершается реконструкция здания, длившаяся на протяжении нескольких лет. За это время были обновлены помещения дворца, окна и крыльцо, реконструирована лепнина и отремонтирован фасад здания.

Работы идут в полном объеме согласно графику. Я думаю, что ко Дню города наш фасад будет сиять. Восстановлена лепнина и фасад здания, рассказала директор дворца национальных культур Марина Кибардина.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»