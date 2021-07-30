Спектаклем по пьесе уральского драматурга заинтересовался следственный комитет

Глава СКР взял на личный контроль проверку спектакля «Первый хлеб», который был представлен в «Современнике» в Москве. Спектакль ставился по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова.

Проверка связана с тем, что в высказываниях одной из героинь Лии Ахеджаковой возможно наличие оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны. Премьера спектакля прошла 19 июля, сообщает Е1. Отмечается, что учитель Рината Николай Коляда заявил, что не имеет к драматургу никакого отношения и тот не является его учеником. В ответ Ринат Ташимов сказал, что, несмотря на это, по-прежнему благодарен своему наставнику. Коляда пусть сколько хочет говорит, что я не его ученик. С этим фактом он ничего уже не сделает. Спасибо ему за все,сказал драматург.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter