Спектаклем по пьесе уральского драматурга заинтересовался следственный комитет

Спектаклем по пьесе уральского драматурга заинтересовался следственный комитет
Спектаклем по пьесе уральского драматурга заинтересовался следственный комитет
Сегодня, 19:49ОбществоФото: 1MI
Глава СКР взял на личный контроль проверку спектакля «Первый хлеб», который был представлен в «Современнике» в Москве. Спектакль ставился по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова.

Проверка связана с тем, что в высказываниях одной из героинь Лии Ахеджаковой возможно наличие оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны. Премьера спектакля прошла 19 июля, сообщает Е1.

Отмечается, что учитель Рината Николай Коляда заявил, что не имеет к драматургу никакого отношения и тот не является его учеником. В ответ Ринат Ташимов сказал, что, несмотря на это, по-прежнему благодарен своему наставнику.

Коляда пусть сколько хочет говорит, что я не его ученик. С этим фактом он ничего уже не сделает. Спасибо ему за все,сказал драматург.

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