Места в очереди на вакцинацию от COVID-19 продаются в Екатеринбурге

Места в очереди на вакцинацию от COVID-19 продаются в Екатеринбурге
Места в очереди на вакцинацию от COVID-19 продаются в Екатеринбурге
Сегодня, 15:31Общество
Объявления о продаже места в очереди на вакцинацию от коронавируса появились на сайте Avito.

На улице холодно и лень стоять в ожидании вакцины от ковида в ТЦ? Есть решение. Я займу очередь за Вас, а Вам стоит только прийти и поставить прививку, написано в объявлении.

За услуги продавец просит одну тысячу рублей. Есть еще несколько объявлений с договорной ценой.

Также на сайте появились предложения от курьеров с QR-кодами, которые предлагают непривитым горожанам за 500 рублей сходить в ТЦ и купить все необходимое.

Напомним, «чистые зоны» от коронавируса введены в Свердловской области с 25 октября в административных зданиях. С 30 октября без кода о вакцинации не пускают и в торговые центры.

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Екатеринбург
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