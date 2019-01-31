Фотограф Лошагин продолжает борьбу за Audi TT с родителями убитой им жены

В Ленинском суде Нижнего Тагила состоялось заседание по делу о разделе имущества убитой Дмитрием Лошагиным жены. Фотограф требует с родителей своей супруги по 440 тысяч рублей за два автомобиля марки Audi TT, которые были приобретены в браке. Истец просит половину стоимости каждой машины.

Однако адвокат родителей погибшей заявил, что один из автомобилей был приобретен Юлией в день продажи её предыдущего автомобиля марки Fiat. По словам правозащитника данная машина была приобретена Юлией еще до брака, её примерная стоимость при продаже соответствует цене поддержанной Audi TT. Исходя из этих фактов, Лошагин может претендовать только на долю в стоимости лишь одного автомобиля.

Суд отложил рассмотрение дела до 12 февраля. На очередном заседании будут заслушаны показания отчима Дмитрия Лошагина.